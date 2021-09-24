Ситуацию с правами человека в Белоруссии обсудят сегодня на заседании профильного совета ООН

Устный промежуточный доклад в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека представит верховный комиссар Мишель Бачелет. Наблюдение за ситуацией в Белоруссии предусмотрено соответствующей резолюцией. После представления доклада к обсуждению могут подключиться заинтересованные стороны, указывает интернет-издание «Навины»

Детали отчета не разглашаются. В феврале Бачелет заявила о беспрецедентном кризисе в правозащитной сфере. К такому выводу высокопоставленный чиновник пришла после анализа событий до и после президентских выборов 2020 года. Позже весной комиссар назначила трех экспертов для установления конкретных фактов нарушений.

К слову, сегодня же в Женеве на заседании Совета пройдут неофициальные консультации по различным аспектам жизни в Сирии, Венесуэле и Бурунди.

Глава белорусского МИДа в эти дни работает в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Владимир Макей в частности заявил, что санкции против Минска представляют угрозу международной безопасности.