Суд в Воронеже рассмотрит сегодня первое в истории России дело о договорном футбольном матче

Пятеро бывших игроков новороссийской команды «Черноморец» во главе с наставником признались, что договорились проиграть матч Профессиональной футбольной лиги ростовской «Чайке». Дело против футболистов будет рассматриваться в воронежском суде.

Матч, из-за которого случилось разбирательство, проходил полтора года назад. Перед игрой один из руководителей футбольного клуба из Ростова договорился с главным тренером новороссийской команды об умышленном проигрыше и пообещал вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Наставник «Черноморца» уговорил шестерых своих спортсменов отказаться от борьбы на поле. Матч завершился со счетом 1:3. В Российском футбольном союзе пришли к выводу, что во время игры футболисты уклонялись от владения мячом и специально уступали соперникам.

Полиция провела свыше 150 допросов и более 40 обысков. Следователи работали в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков и других подозреваемых.

Бывшим тренеру и игрокам команды «Черноморец» предъявили уголовное обвинение в оказании влияния на результат спортивного соревнования. Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.