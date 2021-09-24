Бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона задержали на итальянском острове Сардиния. Это произошло в международном аэропорту Альгеро, сообщается на странице политика в Facebook, которую теперь ведут его помощники. Судьбу политика должен решить Апелляционный суд в Сассари. В его компетенции вопрос об освобождении или экстрадиции.

Пучдемон возглавлял Каталонию и был инициатором референдума о независимости региона от Испании в октябре 2017 года. Мадрид счел голосование незаконным. Верховный суд признал виновными лидеров Каталонии. Максимальное наказание составило 13 лет лишения свободы. Пучдемону удалось сбежать в Бельгию. Мадрид потребовал его выдать. В начале прошлого года бельгийский суд приостановил действие ордера на экстрадицию политика, поскольку он обладал иммунитетом как депутат Европарламента. Однако в марте этого года его лишили иммунитета.