Прокуратура США запросила залог в размере 80 миллионов долларов для арестованного замглавы «Новатэка» Марка Джитвэя

Прокуратура США запросила залог в размере 80 миллионов долларов для арестованного во Флориде замглавы «Новатэка» Марка Джитвэя. Помимо этого, в качестве условий возможного освобождения из под стражи значатся обязательное наличие не менее двух поручителей и электронный браслет. В мотивировке Минюст указывает, что ответчику грозит внушительный тюремный срок. У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов, помимо американского, имеется также российское и итальянское гражданства.

Судебные слушания по делу Джитвэя продолжатся в пятницу. Джитвэя обвиняют в налоговых правонарушениях в период 2005-16 годов. Ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.