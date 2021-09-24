Пожарным пока не удается справиться с огнем, охватившим трехэтажное здание общежития Военного университета в Москве. Тушение осложняют деревянные перекрытия, пустоты и плотное задымление, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. В работах задействовано порядка 120 человек и почти 30 единиц

Техники.

Информация о возгорании поступила в 2 часа ночи. Первоначально площадь пожара составляля 100 кв.м., затем увеличилась до тысячи. Огонь распространился по кровле и третьему этажу. Началось обрушение. Были эвакуированы около 100 человек. В Минобороны сообщили, что пострадавших нет. Столичный департамент транспорта передает, что в связи с пожаром затруднено движение на Комсомольском проспекте.