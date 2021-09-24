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05:05, 24 сентября 2021

Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус. 14 человек спасены. Почти у всех сильное обморожение, у некоторых переломы. Об этом сообщил ТАСС глава управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин. Спасательные работы, в которых были задействованы около 70 человек и 16 единиц техники, завершены.
Накануне вечером группа из 19 человек, находясь на высоте 5400 метров, запросила помощь из-за ухудшения метеоусловий. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. Сначала удалось обнаружить восьмерых туристов, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девятерых. Они указали, где находятся еще двое, они были живы. Но к моменту прибытия спасателей уже не подавали признаков жизни. Спасательные работы осложнялись плохой погодой — видимость не более метра, порывы ветра до 70 метров в секунду, сильные осадки и температура минус 20 градусов. СК начал проверку по факту случившегося.


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