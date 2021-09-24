В США арестован зампред правления российской газовой компании «Новатэк» Марк Джитвэй. Его обвиняют в мошенничестве и сокрытии активов в целях уклонения от налогов, сообщается на сайте американского минюста. Бизнесмена задержали во Флориде. Ему угрожает до 20 лет заключения. По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джитвэй при помощи офшоров скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на его счетах в швейцарском банке доходил до 93 миллионов долларов. Чтобы их не декларировать он, в частности, указывал свою жену — гражданку России — в качестве бенефициарного владельца счетов.

Родившийся в США Джитвэй переехал в Москву в 1995 году. В 2019-м он получил российское гражданство указом президента Владимира Путина.