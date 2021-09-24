В Москве начали задерживать участников протестной акции КПРФ, которая прошла на Пушкинской площади в понедельник. Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо». В числе задержанных муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов. Через несколько часов его отпустили с протоколом об участии в несогласованной акции. Он рассказал «Новой газете», что у сотрудника ГУВД список из 30 человек, и он увеличивается. Помимо Власова, задержали и затем выпустили с протоколами еще несколько человек. Ивана Шматина, доверенное лицо кандидата в Госдуму Михаила Лобанова, оставили в отделении на ночь до суда. Кандидат в Госдуму от КПРФ Сергей Курганский, которого доставили в ОВД «Донской», перестал выходить на связь. Еще к нескольким активистам домой приходила полиция — в том числе, к двум журналистам, которые освещали акцию с пресс-картами и редакционными заданиями.

Акция КПРФ прошла на следующий день после выборов. В ней приняли участие около 200 человек. Участники обвиняли власти в фальсификациях — в частности, в махинациях с результатами электронного голосования в Москве.