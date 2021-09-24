Площадь пожара в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве выросла до 1 тыс. кв. метров. Номер сложности пожара повышен до третьего уровня. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По последним данным, огонь интенсивно распространяется по кровле и третьему этажу. Началось обрушение. Первоначально площадь пожара составляет 100 кв.м. Были эвакуированы около 100 человек. Идет тушение. В Минобороны сообщили, что пострадавших нет. Как сообщает департамент транспорта, в связи с пожаром затруднено движение на Комсомольском проспекте.