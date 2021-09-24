Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти, спасены 14 человек. 11 из них госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены, сообщает МЧС. Ранее сообщалось о трех погибших.
Накануне вечером группа альпинистов из 19 человек, находясь на высоте 5400 метров, запросила о помощи из-за ухудшения метеоусловий. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. Сначала удалось обнаружить восьмерых туристов, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девятерых. Продолжались поиски еще двух. Сообщалось, что они живы. Спасательные работы осложнялись плохой погодой — видимость не более метра, порывы ветра до 70 метров в секунду, сильные осадки и температура минус 20 градусов. Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.
Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти, спасены 14 человек
Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти, спасены 14 человек. 11 из них госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены, сообщает МЧС. Ранее сообщалось о трех погибших.