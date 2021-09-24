Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти, спасены 14 человек. 11 из них госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены, сообщает МЧС. Ранее сообщалось о трех погибших.

Накануне вечером группа альпинистов из 19 человек, находясь на высоте 5400 метров, запросила о помощи из-за ухудшения метеоусловий. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. Сначала удалось обнаружить восьмерых туристов, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девятерых. Продолжались поиски еще двух. Сообщалось, что они живы. Спасательные работы осложнялись плохой погодой — видимость не более метра, порывы ветра до 70 метров в секунду, сильные осадки и температура минус 20 градусов. Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.