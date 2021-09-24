Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда

Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера военно-морского флота Великобритании за роль агента британской разведки Джеймса Бонда. Об этом сообщается на сайте Бондианы. Его герой — агент 007 также носит звание командера. Актеру присвоили звание незадолго до выхода следующего фильма по романам британского писателя Яна Флеминга — «Не время умирать». Картину представят в лондонском Альберт-Холле в конце сентября.