Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда

Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера военно-морского флота Великобритании за роль агента британской разведки Джеймса Бонда. Об этом сообщается на сайте Бондианы. Его герой — агент 007 также носит звание командера. Актеру присвоили звание незадолго до выхода следующего фильма по романам британского писателя Яна Флеминга — «Не время умирать». Картину представят в лондонском Альберт-Холле в конце сентября.
2021-09-24T03:15:10+03:00
2021-09-24T03:15:10+03:00
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03:15, 24 сентября 2021
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