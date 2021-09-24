Супермодель 1990-х годов Линда Евангелиста подала в суд на клинику из-за неудачной косметической операции

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста подала в суд на клинику из-за неудачной косметической операции. В иске говорится, что Евангелиста прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год. Однако процедуры имели обратный эффект. Теперь, как передает Рейтер, 56-летняя модель намерена отсудить у клиники 50 миллионов долларов в качестве компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания.
2021-09-24T03:14:15+03:00
2021-09-24T03:14:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 24 сентября 2021
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