В Венгрии начали строить завод по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется завершить строительство к весне или осени следующего года, а к концу 2022 года фабрика будет введена в эксплуатацию, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, данный проект является «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против COVID-19. Он отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии.
2021-09-24T03:09:46+03:00
2021-09-24T03:09:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 24 сентября 2021
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