В Венгрии начали строить завод по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется завершить строительство к весне или осени следующего года, а к концу 2022 года фабрика будет введена в эксплуатацию, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, данный проект является «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против COVID-19. Он отметил, что российский препарат очень хорошо показал себя во время применения в Венгрии.