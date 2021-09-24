Спасателям удалось обнаружить на Эльбрусе еще двух альпинистов, попавших в непогоду. Они живы, их спускают вниз, сообщили «Интерфаксу» в МЧС. Накануне вечером группа альпинистов из 19 человек, находясь на высоте 5400 метров, запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. 14 человек найдены живыми, трое погибли. Состояние выживших оценивается как средней степени тяжести. У одного перелом голени. Всем оказывается помощь.

К поисково-спасательной операции привлекалось 40 спасателей и 12 единиц техники. СК проводит доследственную проверку по факту гибели людей.