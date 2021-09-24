В центре Москвы горит общежитие военного университета Минобороны. Пожар начался в центральной части старого здания на Комсомольском проспекте, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, огонь вспыхнул на третьем этаже и перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара составила 100 кв м. Эвакуированы более 100 человек. По предварительным данным никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности.
2021-09-24T03:08:37+03:00
2021-09-24T03:08:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 24 сентября 2021
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