Twitter разрешил пользователям отправлять и получать пожертвования в биткоинах. Функция уже доступна на устройствах iOS, на Android ее запустят в ближайшие недели, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании. Раньше пользователи могли оставлять пожертвования в традиционной валюте через привычные платежные сервисы. В Twitter пояснили, что криптовалюта ― «одно из лучших решений», позволяющих совершать транзакции в регионах с недостаточным уровнем банковского обслуживания.
2021-09-24T02:10:01+03:00
2021-09-24T02:10:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 24 сентября 2021
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