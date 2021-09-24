Twitter разрешил пользователям отправлять и получать пожертвования в биткоинах. Функция уже доступна на устройствах iOS, на Android ее запустят в ближайшие недели, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании. Раньше пользователи могли оставлять пожертвования в традиционной валюте через привычные платежные сервисы. В Twitter пояснили, что криптовалюта ― «одно из лучших решений», позволяющих совершать транзакции в регионах с недостаточным уровнем банковского обслуживания.