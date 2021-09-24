В четырех российских регионах доля заключенных с ВИЧ доходит до 20-25%. Это Кемеровская, Самарская и Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Как пишет РБК, это следует из официальной статистики Федеральной службы исполнения наказаний по состоянию на конец прошлого года, которую систематизировали аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Всего в России на тот момент в местах лишения свободы содержались 52,5 тысячи человек с диагнозом ВИЧ, это чуть более 10% от всего тюремного населения страны. В Еврейской автономной области четверть заключенных страдало туберкулезом, доля инвалидов достигала 14%. В целом по стране из просивших освобождения по тяжелой болезни 23% до него не дожили.