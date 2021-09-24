На Камчатке нашли обломки пропавшего вертолета Ка-27. Их обнаружили на высоте более 900 м в трудной для поисковой операции местности. Судьба экипажа остается неизвестной, рассказал источник «РИА Новостей». Он отметил, что поиски ведет наземная группировка спасателей. Речь идет о склоне горы Острой в 5 километрах от села Сосновка в Елизовском районе, уточнил источник ТАСС в авиационных службах региона. Накануне вертолет не вышел на связь. Авиадиспетчерская служба региона сообщила о жесткой посадке Ка-27, в котором находились три человека. По предварительным данным, вертолет принадлежит ФСБ. Telegram-канал 112 уточнил, что он выполнял тренировочный полет. Сотрудники МЧС не привлекаются к поисковым работам, сообщили РБК в региональном управлении ведомства.