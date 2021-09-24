Три альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус. 14 человек найдены живыми. Они получили сильные обморожения и травмы, у некоторых переломы. Еще к двоим пробираются спасатели, они живы и известно, где находятся, сообщил ТАСС начальник главка МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. По его словам, всех найденных встречает на высоте почти 4 тысячи метров «Медицина катастроф», 12 машин скорой помощи дежурят у подножия.

Группа из 19 человек, находившаяся на высоте 5400 метров, минувшим вечером запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. В настоящее время скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура — минус 20 градусов, видимость — не более 1 метра. Как сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета, по факту гибели трех человек началась доследственная проверка.