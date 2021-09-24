Три альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус. 14 человек найдены живыми. Они получили сильные обморожения и травмы, у некоторых переломы. Еще к двоим пробираются спасатели, они живы и известно, где находятся, сообщил ТАСС начальник главка МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. По его словам, всех найденных встречает на высоте почти 4 тысячи метров «Медицина катастроф», 12 машин скорой помощи дежурят у подножия.
Группа из 19 человек, находившаяся на высоте 5400 метров, минувшим вечером запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. Маршрут был зарегистрирован в МЧС. В настоящее время скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура — минус 20 градусов, видимость — не более 1 метра. Как сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета, по факту гибели трех человек началась доследственная проверка.
Три альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус
Три альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус. 14 человек найдены живыми. Они получили сильные обморожения и травмы, у некоторых переломы. Еще к двоим пробираются спасатели, они живы и известно, где находятся, сообщил ТАСС начальник главка МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. По его словам, всех найденных встречает на высоте почти 4 тысячи метров «Медицина катастроф», 12 машин скорой помощи дежурят у подножия.