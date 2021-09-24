«Роскосмос» объявил тендер на изучение организации пилотируемых полетов на Луну, включающих высадку человека на ее поверхность. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Срок его выполнения — 2022-2025 годы.

К 2025 году должен завершиться первый этап российской лунной программы. К этому времени планируется облет Луны в беспилотном режиме на корабле «Орел», а также отправка на поверхность спутника автоматической станции.

В середине сентября в ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили о прекращении проектирования сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую планировалось использовать для полета на Луну.