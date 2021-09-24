Кандидат в канцлеры Германии, лидер партии ХДС Армин Лашет поддержал запуск газопровода «Северный поток-2». «Это экономический проект», — сказал он в ходе последних предвыборных дебатов. Он пояснил, что в ближайшие годы Германии понадобится газ. Кроме того, по его словам, ему «также важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство, было реализовано». При этом политик добавил, что Украина не должна понести убытки. «Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен», — заявил Лашет.

«Северный поток-2» достроили 10 сентября, сообщил «Газпром». Строительство продлилось на полтора года дольше, чем планировалось из-за санкций США. Однако в июле Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности, которая позволила завершить проект без дополнительных ограничений.