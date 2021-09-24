В США арестован зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей. Его обвиняют в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов, сообщается на сайте американского Минюста. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 годы Джетвей скрывал принадлежащие ему активы при помощи офшоров. На пике эти суммы доходили до 93 миллионов долларов. В качестве бенефициара активов он указывал свою жену, гражданку России. По совокупности обвинений Джетвею грозит несколько десятков лет тюрьмы.

Родившийся в США Джетвей постоянно проживает в России с 1995 года. В 2019-м по указу президента Владимира Путина он получил российское гражданство.