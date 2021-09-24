Алексей Навальный раскритиковал IT-компании за блокировку «Умного голосования». Пост об этом появился в соцсетях политика, отбывающего наказание в покровской колонии. Он пишет, что его удивило, «как покорно всемогущий Big Tech превратился» в помощников Владимира Путина, «фальсифицирующего результаты». Навальный отдельно отметил, что «страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым», которого «не ожидал увидеть в списке «путинских блокировщиков»». Оппозиционер напомнил, как несколько лет назад выступал на митинге против блокировки Telegram в России — и подчеркнул, что сделал бы это снова. Он выразил уверенность, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и других кампаниях, — честные и хорошие люди, и призвал их не мириться с трусостью своих боссов.

Перед выборами Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосованиия». Google также удалил два гугл-дока со списками кандидатов и два видео с ютьюба, где фигурировали их фамилии. Telegram заблокировал бота, который показывал список кандидатов «Умного голосования» по каждому участку.