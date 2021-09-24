Спасатели нашли живыми еще девять альпинистов на Эльбрусе из группы, попавшей в сильную пургу. Ранее были обнаружены пятеро живых и трое погибших. Поиски еще двух продолжаются. Они живы, их местонахождение установлено, к ним идут спасатели, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Минувшим вечером альпинисты попросили помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий. Всего группа состояла из 23 человек, но на гору поднялись 19. Это жители различных регионов России, они не являются профессионалами, включая гида, рассказал источник в экстренных службах. Перед выходом туристы зарегистрировались в МЧС. В спасательной операции участвуют более 40 человек и 12 единиц техники. Поиски осложняет шквалистый ветер до 70 м/с, температура — минус 20 градусов, сильный мокрый снег и практически нулевая видимость.