На Эльбрусе ищут группу альпинистов, попавших в пургу

Спасатели уже обнаружили 11 человек, трое из них погибли. До сих пор остается неизвестной судьба еще восьмерых – об этом рассказал источник агентства ТАСС.

Группа запросила помощь после ухудшения погоды на горе. Их, включая гида, называют непрофессиональными альпинистами. В зоне поиска порывы ветра достигают 40 метров в секунду, температура -20 градусов, видимость не более метра.