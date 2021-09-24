В России стартуют продажи смартфонов от Apple новой серии

Энтузиасты, как и прежде, заранее занимают очереди и уже продают места в интернете.

Предзаказ на iPhone 13 сетевые магазины собирают уже несколько дней. И хотя на сайтах компаний указано, что продажи стартуют 24 сентября, некоторые ритейлеры признаются: увидеть аппарат можно будет чуть ли не через два месяца.

В сентябре Apple представила новую линейку гаджетов, куда входят базовые модели IPhone 13, 13 mini и флагманские аппараты Pro и Pro Max. Устройства поставляются в различных цветах от предшественников отличаются улучшенной камерой, дисплеем, защищенным корпусом и повышенной емкостью аккумулятора.

Самая навороченная модель с объемом памяти в 1 терабайт стоит 160 тысяч рублей. Примерно столько же, если верить сайтам объявлений, будет стоить место в очереди в розничный магазин.

Предыдущие модели iPhone на этом фоне подешевели.