Россия не будет закрывать дело обвиняемого в массовых убийствах эсэсовца Гельмута Оберлендера

Посол России в Канаде сказал агентству РИА Новости, что Москва ждет юридических материалов от Оттавы даже несмотря на смерть фигуранта дела.

Слушания по делу о депортации Оберлендера открылись в начале месяца, однако закончить их теперь не представляется возможным. Адвокаты сообщили, что 97-летний старик скончался в своем доме в провинции Онтарио в кругу родных и близких. Оберлендера лишили канадского гражданства в 2019 году, когда суд признал его участие в преступлениях в ходе войны значительным, однако процедура выдачи все время затягивалась. Оберлендер родился в Советском Союзе на территории Украинской АССР. Во время войны он служил переводчиком в зондеркоманде СС. Как сообщает ТАСС Следственный комитет запросил в Канаде информацию по Оберлендеру в связис делом о массовым убийством детей в детском доме в Ейске в 1942 году. Кроме того, его подозревают в уничтожении людей в передвижных газовых камерах на Кубани.

Гельмуту Оберлендеру удалось иммигрировать в Канаду в 1954 году. Паспорт он получил шестью годами позже.