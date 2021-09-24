Центризбирком сегодня должен утвердить окончательные итоги выборов в Госдуму

Единая Россия, несмотря на падение рейтинга, сохранила конституционное большинство. В КПРФ говорят о серьёзных нарушениях в Москве.

Финальные результаты объявят спустя почти неделю после голосования. Впрочем, сюрпризов не ожидается. Единороссы по данным Центризбиркома получают почти 50 проценто в и более 320-ти мандатов. У партии власти в новом, восьмом по счёту, созыве Госдумы, снова будет конституционное большинство, и она сможет самостоятельно принимать законы. Коммунистов по данным ЦИК поддержали почти 20 процентов — больше чем на предыдущих выборах. Провал у ЛДПР, у партии самый низкий результат с 2007 года. На этот раз только семь с половиной процентов избирателей оказались на её стороне. В нижнюю палату также прошла Справедливая Россия, которая за полгода с лишним до выборов объединилась с партиями Патриоты России и За правду. Впервые в Госдуме будет представлена партия Новые люди, её считают лояльной власти. Наибольший скандал на выборах связан с электронным голосованием в Москве. Благодаря ему провластные кандидаты из списка мэра Собянина победили даже в тех столичных округах, где при очном голосовании серьёзно уступали. КПРФ не признала итоги электронного голосования.

Бывшие кандидаты в депутаты Госдумы накануне создали коалицию за отмену электронного голосования. В их числе правозащитница Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и ряд других экс-кандидатов.