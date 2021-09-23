Apple раскритиковала инициативу Евросоюза о введении единого стандарта для зарядных устройств

В компании считают, что это замедлит инновации и будет способствовать большему загрязнению окружающей среды. Так американская корпорация отреагировала на сегодняшнее объявление европейской комиссии о планах обязать всех производителей оснащать электронные устройства кабелем USB-C. Apple использует разъем Lightning.

В ЕК сложившуюся ситуацию с разными зарядками называют неудобной. По подсчетам европейских чиновников, потребители тратят почти 2,5 миллиарда евро в год только на зарядные устройства, которые они покупают дополнительно к гаджетам. При этом в Еврокомиссии хотят дать компаниям двухлетнюю отсрочку на исполнение требований, впрочем, предложение ЕК еще не ратифицировано и может быть существенно изменено до этого времени.

