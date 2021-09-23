Апелляционный суд признал недействительной смену руководства Natura Siberica

Решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. Решение о том, что косметическую группу умершего Андрея Трубникова возглавит юридическая фирма «Сезар Консалтинг», собрание участников общества приняло в апреле, однако, первая жена Трубникова Ирина это опротестовала. О проведении собрания ее уведомили слишком поздно – за два дня до него, а не за месяц, как требуется по уставу.

После смерти основателя Natura Siberica, в компании разгорелся корпоративный конфликт. В начале месяца она временно приостанавливала производство и продажу товаров.