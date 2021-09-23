Пермские силовики перекрыли въезд в поселок, где в одном из домов покончил с собой глава местного управления СК

На месте самоубийства работает полиция, передает агентство РИА Новости. Полковник юстиции Сергей Сарапульцев ушел из жизни после того, как сначала в региональном главке провели внеплановую проверку, а спустя неделю произошло нападение на Пермский государственный университет. Накануне совещание в городе провел руководитель СК Александр Бастрыкин. Собеседники агентства «Интерфакс» говорят, что предварительной версией суицида все же называют личные проблемы, а не происходящее на службе. Знакомые Сарапульцева в разговоре с газетой «Коммерсант» высказали убеждение, что должно быть возбуждено дело о доведении до самоубийства.
2021-09-23T23:02:48+03:00
2021-09-23T23:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 23 сентября 2021
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