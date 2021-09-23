Актеру Дэниэлу Крейгу присвоили звание почетного коммандера ВМС Великобритании

Такое же носит его герой Джеймс Бонд в фильмах про агента 007. Крейг сыграл главного персонажа романов писателя Яна Флеминга в пяти частях франшизы. В сообщении на сайте военно-морских сил отмечается, что почетные офицеры по-своему вносят вклад в укрепление флота. В ведомстве добавили, что создатели фильма о Джеймсе Бонде активно сотрудничали с моряками и военными во время съемок нового фильма.

