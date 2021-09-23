Александр Лукашенко анонсировал аресты шпионов, работающих на белорусских предприятиях

По словам белорусского правителя, у него есть информация, что на них есть сотрудники, вредящие экономике и государству за деньги западных спецслужб. Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, утверждает, что нескольких шпионов власти уже выявили и пообещал, что они «сядут, и надолго».

В конце июня Евросоюз ввел очередной пакет экономических санкций против Белоруссии. Под ограничения, к которым присоединились Великобритания, США и Канада, попали больше полутора сотен физических и пятнадцать юридических лиц.

