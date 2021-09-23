Кандидат в канцлеры Германии от христианских демократов высказался за ввод в эксплуатацию «Северного потока-2». Как сообщает агентство ТАСС, Армин Лашет на заключительных теледебатах поддержал проект, но потребовал при этом гарантий о транзите газа через Украину.

Выборы в Бундестаг пройдут уже в это воскресенье 26 сентября. Фаворитами называют социал-демократов, вторыми, согласно опросам идут христианские и социальные демократы (блок ХДС/ХСС). Впрочем, как считают политологи, опрошенные агентством, социал-демократы во главе с Олафом Шольцом также будут придерживаться решений правительства Ангелы Меркель и поддержат «Северный поток-2». Строительство трубопровода завершилось 10 сентября.