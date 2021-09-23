Жительнице Приморского края, которая пародировала в любительском скетч-шоу представителя МВД, дали 10 суток ареста

Жительнице Приморского края, которая пародировала в любительском скетч-шоу представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк, дали 10 суток ареста.

Суд оштрафовал на тысячу рублей Ларису Кривоносову, имеющую семь судимостей, в том числе по тяжким статьям, за то, что на видео она представала в настоящей генеральской форме, ношение которой запрещено по закону. РБК со ссылкой на местные СМИ сообщает, что десять суток ареста на Кривоносову наложили за то, что находясь под административным надзором она неоднократно нарушала его условия, что и стало поводом для ее наказания.

Впрочем, власти Уссурийского района не оставляли своим вниманием и главного героя пародийного интернет-шоу актера Андрея Неретина, который играет депутата Наливкина, ведущего борьбу с несправедливостью и критикующего власти. Неретина арестовали на двое суток за то, что он ругался матом в общественном месте. До этого его свободу ограничивали на пять дней за мелкое хулиганство, а также штрафовали на 500 рублей.

Ролики о депутате Наливкине весьма популярны в хостинге Ю-тьюб. Каждый из семи выпусков посмотрели не менее пятисот тысяч раз.