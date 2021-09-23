В Москве полиция начала задерживать участников протестной акции КПРФ, прошедшей в центре города в понедельник

В частности, сегодня в отделение доставили муниципального депутата района Печатники Сергея Власова. О претензиях силовиков он рассказал «Эху Москвы». По словам Власова, ему также выдали предостережение о недопустимости противоправных действий. По словам муниципального депутата, он видел у сотрудника ГУВД список из 30 человек, которых могут привлечь к ответственности.

Акция КПРФ прошла на Пушкинской площади на следующий день после парламентских выборов. По некоторым оценкам, на нее пришли порядка двухсот человек, никто из них задержан не был.