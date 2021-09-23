Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в центральную часть России

Со следующего вторника погода будет солнечной, днем воздух прогреется до 15 градусов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос». Устойчивая солнечная и сухая погода, как ожидается, продержится как минимум пять суток. При этом значимого тепла специалисты призвали не ждать, так как уже началась астрономическая осень.
2021-09-23T21:33:17+03:00
2021-09-23T21:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 23 сентября 2021
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