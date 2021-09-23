Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в центральную часть России

Со следующего вторника погода будет солнечной, днем воздух прогреется до 15 градусов, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос». Устойчивая солнечная и сухая погода, как ожидается, продержится как минимум пять суток. При этом значимого тепла специалисты призвали не ждать, так как уже началась астрономическая осень.