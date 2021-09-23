В Красноярске местных жителей заподозрили в участии «сообщества скинхедов»

Региональный Следственный комитет сообщает, что на пять подозреваемых завели уголовное дело. В ведомстве считают, что участники сообщества нападали на людей по признакам социальной и национальной принадлежности. Как утверждается, во время обыска подозреваемых изъяли ножи, биты, литературу и символику экстремистской направленности.
2021-09-23T21:32:57+03:00
2021-09-23T21:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 23 сентября 2021
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