В Красноярске местных жителей заподозрили в участии «сообщества скинхедов»

Региональный Следственный комитет сообщает, что на пять подозреваемых завели уголовное дело. В ведомстве считают, что участники сообщества нападали на людей по признакам социальной и национальной принадлежности. Как утверждается, во время обыска подозреваемых изъяли ножи, биты, литературу и символику экстремистской направленности.