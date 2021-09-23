Фигурант дела о взрывах на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Магомеда Нурова, которого считают причастным к террористическим атакам, совершенным в марте 2010 года, тогда погибли 39 человек. По версии следствия, Нуров выполнял роль связного банды и неоднократно перевозил ее членов на встречи на личном автомобиле. Он полностью признал вину, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Нурова задержали в Дагестане позапрошлой весной.

