На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ка-27

По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе горы Острая. Об этом агентству Интерфакс сообщил источник в авиадиспетчерских службах. На борту – до пяти человек. Судьба экипажа неизвестна. Ка-27 – советский корабельный противолодочный вертолет. Эта модель эксплуатируется уже 40 лет.

