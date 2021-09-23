Директор ММКЯ Гельмиза порекомендовал приобретать билеты на ярмарку заранее на сайте для избегания очередей

Директор Московской международной книжной ярмарки Андрей Гельмиза порекомендовал приобретать билеты на ярмарку заранее на сайте для избегания очередей и соблюдения противоэпидемических норм. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы живем уже с вами второй год в пандемийных обстоятельствах, поэтому ярмарка будет требовать от нас некоторой осторожности. Мы зовем гостей, мы ждем их на офлайн-ярмарке, но мы просим заранее купить билет, выбрать сеанс, для того, чтобы избежать очередей, мы просим соблюдать масочный режим и вообще социальную дистанцию и быть аккуратными», – пояснил он.

А.Гельмиза рассказал о длительности ярмарки. «Ярмарка открывается в пятницу и продлится до понедельника включительно. Нас ждут четыре ярких дня», – говорит директор ММКЯ.

В этом году, по словам директора ярмарки, в ней участвует более двухсот издателей.