Четырехкратный чемпион России по бегу стал фигурантом уголовного дела о наркотиках

По предварительным данным, на днях в Петербурге задержали Александра Хютте, в кроссовке которого нашли пакетик с наркотиком. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что бывшего спортсмена забрали в отделение полиции для разбирательств в нетрезвом состоянии, так как он не мог четко выговаривать слова. Он признался, что употребляет запрещенные вещества, но не систематически.

Хютте попался на употреблении допинга и уклонении от проверки в 2012 году. Он был дисквалифицирован на 4 года. Во время расследования допинговых нарушений в России, бывший спортсмен выступил информатором Международной федерации легкой атлетики. После дисквалификации Хютте работал пожарным.