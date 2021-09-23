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21:05, 23 сентября 2021

Французский МИД рассчитывает добиться моратория на действия российского закона о маркировке шампанского

Курирующий внешнюю торговлю при ведомстве Франк Ристер сказал газете «Фигаро», что уже несколько недель ведет дискуссии с российскими властями. Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой и выразил надежду, что уже в ближайшее время удастся решить этот вопрос.

Согласно новым правилам, в то время, как на основной этикетке остается возможность использовать название «шампанское» латинскими буквами, на контрэтикетке надо употреблять термин «игристое вино». Слово «шампанское», написанное кириллицей, могут использовать только российские производители.


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