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21:03, 23 сентября 2021

Первое заседание Госдумы восьмого созыва назначено на 12 октября

Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России», уточнив, что заседание высшего и генерального советов партии, на котором будут предложены кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента, может пройти неделей раньше – после того, как ЦИК официально подведет итоги выборов. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» на прошедших выборах получила почти 50% голосов, сохранив конституционное большинство. В Госдуму также прошли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».


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