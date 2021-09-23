Первое заседание Госдумы восьмого созыва назначено на 12 октября

Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России», уточнив, что заседание высшего и генерального советов партии, на котором будут предложены кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента, может пройти неделей раньше – после того, как ЦИК официально подведет итоги выборов. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» на прошедших выборах получила почти 50% голосов, сохранив конституционное большинство. В Госдуму также прошли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».