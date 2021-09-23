В Москве на акции против фальсификаций на выборах начались задержания

Экс-кандидат в Госдуму Михаил Лобанов пишет у себя в телеграм-канале, что на народном сходе, который проходит в Раменках, задержали уже по меньшей мере двух человек. Кроме того, еще до начала акции полиция пришла к доверенному лицу бывшего кандидата. Судя по видео, которое публикует Лобанов, на акцию, которая проходит в формате встречи с депутатом, более сотни человек.

