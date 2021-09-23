Муниципальный депутат района «Печатники» Власов был доставлен в полицию из-за участия в акции 20 сентября

Муниципальный депутат района «Печатники» Сергей Власов был доставлен в полицию из-за участия в акции 20 сентября. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Полиция пришла ко мне сегодня домой, постучались, обманули меня, девушка представилась соседкой, я посмотрел в глазок, действительно похожа на соседку. Я открыл, вышел подполковкник ГУВД Москвы, который руководит сегодня всей вот этой вот операцией и говорит «Сергей Сергеевич, вы где были в понедельник вечером? Вот повестка вам, надо с нами проехать в отделение». Наряд полиции, я одеваюсь и уезжаю. Приезжаем и выясняется, что повестка в качестве свидетеля по уголовному делу, по какому делу не говорят. И начинают оформлять протокол за участие в понедельник в 19 вечера в акции КПРФ на Пушкинской», – рассказал он.

Власов отметил, что сначала ему хотели вменить организацию акции. «Сначала мне хотели вменить организацию, призывы, часть вторую статьи 20.2, но я не призывал к этой акции, и они тоже там созвонились с кем-то и поняли, что действительно я не призывал и оформили меня по части пятой, за участие. Доказательств моего участия в акции мне не показали, сказали, что есть рапорт сотрудников центра Э и видеозапись. Сказали, все вы увидите в суде, ознакомитесь», – пояснил он.

По словам Власова, ему также выдали «предостережение о недопущении противоправных действий, чтобы я не участвовал в митингах».

Сегодня стало известно, что такие предупреждения также пытались вручить Михаилу Лобанову и Марине Литвинович, которые были кандидатами в депутаты на прошедших выборах.