Роскосмос потратит больше полутора миллиардов рублей на подготовку к пилотируемым полетам на Луну

Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Подрядчик должен разработать требования к ракетам, кораблям, скафандру и луноходу. Работы продлятся до ноября 2025 года.



В начале этого года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что первые пилотируемые миссии на Луну будут осуществляться с помощью ракет семейства «Ангара», а не сверхтяжелой ракеты «Енисей», как планировалось ранее. В марте стало известно, что Москва и Пекин подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.