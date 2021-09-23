Талибы назвали неприемлемыми условия признания их правительства мировым сообществом

В министерстве информации и культуры страны телеканалу Sky News Arabia заявили, что эти требования нарушают международное законодательство. Как отмечает газета «Коммерсантъ», мировое сообщество допускало признание новых властей Афганистана только в случае соблюдения им прав человека. В российском МИДе после заседания постоянных членов Совбеза ООН говорили, что страны хотели бы видеть Афганистан с инклюзивным правительством, представляющим все слои населения. «Талибан» – движение, признанное в России террористическим и запрещенное.
2021-09-23T20:31:55+03:00
2021-09-23T20:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 сентября 2021
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