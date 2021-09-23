Следственный комитет начал проверку после самоубийства главы пермского главка ведомства

Как сообщалось ранее, тело Сергея Сарапульцева нашли сегодня в его доме. Что стало причиной суицида – пока неясно. Накануне стало известно, что в Пермь приехал глава СК Александр Бастрыкин и провел совещание по поводу недавнего нападения на местный государственный университет. После этого, как утверждает сетевое издание Baza, многих местных следователей отстранили от дела. Источники агентства Интерфакс, между тем, утверждают, что по предварительной версии Сарапульцев покончил с собой из-за проблем в семье, а не на службе.

