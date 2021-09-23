Португалец Витор Мелу Перейра возглавил департамент судейства Российского футбольного союза

Он уже пообещал работать над выдачей сертификатов видео-ассистента рефери (ВАР) российским судьям, а также повышать их образование и выстраивать карьерную пирамиду. Слова Перейры приводит агентство РИА Новости. Новому главе департамента судейства РФС 64 года, он завершил судейскую карьеру почти 20 лет назад, после чего работал в Греческой федерации футбола.

